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В Пензе иномарка протаранила забор у перинатального центра

18:12 | 16.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Автомобиль иностранного производства въехал в металлическое ограждение у перинатального центра в Пензе со стороны улицы Лермонтова.

В Пензе иномарка протаранила забор у перинатального центра

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения — у машины оказались деформированы капот и бампер, пробито колесо.

Комментируя обстоятельства ДТП в эфире ГТРК «Пенза», водитель автомобиля Дмитрий Жуков сообщил, что пытался избежать столкновения с другой машиной.

«Двигаясь по [улице] Лермонтова вниз, водитель «Daewoo Nexia» синего цвета совершил маневр разворота, перегородил дорогу передо мной, я не успел затормозить. Чтобы, не влетая в него, предотвратить ДТП, я «ушел» сюда, не справился с управлением и врезался в забор», — сказал мужчина.

Человек, который находился за рулем этой машины, с места происшествия скрылся.

В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
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