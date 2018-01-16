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В Пензе ученицу автошколы ждет арест

19:06 | 16.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки назначено ученице автошколы, которая 24 декабря 2017 года, управляя автомашиной «Daewoo Matiz» в Пензе, совершила столкновение с автомобилем «Gelly» и скрылась с места ДТП. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

В Пензе ученицу автошколы ждет арест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании девушка вину в совершении административного правонарушения признала и пояснила, что права на управление транспортными средствами она не имеет, в настоящее время проходит обучение в автошколе. По ее словам, 24 декабря в 22.00 на принадлежащем ей на праве собственности автомобиле «Daewoo Matiz» во дворе одного из домов на улице 8 Марта при движении назад она почувствовала удар, однако из машины не выходила, посчитав, что совершила наезд на столб, после чего уехала с места ДТП», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что другой автомобиль с помощью зеркала заднего вида начинающая автомобилистка не увидела, поскольку было темно.

«При назначении наказания судом учтены: характер совершенного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и отсутствие отягчающих», — отметил представитель суда.

По его словам, девушку невозможно лишить права управления транспортными средствами в качестве наказания, так как она его еще не получала, поэтому суд пришел к выводу о необходимости назначения административного ареста.

«Постановление не вступило в законную силу. Срок для его обжалования пока не истек», — уточнил он.
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