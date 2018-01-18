Под Пензой «ВАЗ» ночью вылетел в кювет, водитель погиб Происшествия

Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Мужчина 1983 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-211440», погиб в результате ДТП, произошедшего на 707 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в ночь на четверг, 18 января.

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«По предварительным данным, в 00.10 водитель автомашины допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что мужчина, находившийся за рулем, от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Пассажирка 1982 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.