В Пачелмском районе ночью машина улетела в кювет, пострадала девушка Происшествия

Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Девушка 1997 года рождения пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet», произошедшего в Пачелмском районе Пензенской области в ночь на субботу, 27 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 27 января в 2.55 на 33 км автомобильной дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» водитель автомобиля «Chevrolet» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пассажирка автомашины получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.