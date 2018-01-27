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В Пачелмском районе ночью машина улетела в кювет, пострадала девушка

10:35 | 27.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 27 января 2018. PenzaNews. Девушка 1997 года рождения пострадала в результате ДТП с участием автомобиля «Chevrolet», произошедшего в Пачелмском районе Пензенской области в ночь на субботу, 27 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пачелмском районе ночью машина улетела в кювет, пострадала девушка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, 27 января в 2.55 на 33 км автомобильной дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» водитель автомобиля «Chevrolet» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пассажирка автомашины получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося организована проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.
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