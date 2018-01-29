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В Пензенской области мужчина сидел на стуле и умер

17:35 | 29.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 29 января 2018. PenzaNews. Следователи выясняют причину смерти жителя села Махалино Кузнецкого района Пензенской области 1950 года рождения, который умер в собственном доме на улице Почтовой.

В Пензенской области мужчина сидел на стуле и умер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 26 января жительница села Махалино решила навестить односельчанина. Они находились в дружеских отношениях, и у нее имелись ключи от дома знакомого. Женщина своим ключом открыла дверь и обнаружила знакомого, сидевшего на стуле без признаков жизни», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, мужчина умер из-за хронической декомпенсированной сердечной недостаточности.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в пресс-службе.
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