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В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

20:55 | 31.01.2018 | Происшествия

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в ДТП, произошедшем на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером в среду, 31 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в экстренных службах.

В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По имеющимся сведениям, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Как отмечается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, на трассе столкнулись «ВАЗ-2107», «Валдай», «DAF», «Renault» и «Volvo».

Для ликвидации последствий трагической аварии от ведомства привлекались пять человек.

В Пензенской области с 17.00 вторника, 30 января, для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) введен режим повышенной готовности. Основанием для этого стали прогнозируемые неблагоприятные метеорологические явления.

В ночь на 31 января на регион обрушился сильный снегопад. В связи с этим дорожная обстановка резко осложнилась.
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