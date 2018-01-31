В Пензенской области в ДТП погибли четыре человека Происшествия

Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в ДТП, произошедшем на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером в среду, 31 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил источник в экстренных службах.

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По имеющимся сведениям, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

Как отмечается на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, на трассе столкнулись «ВАЗ-2107», «Валдай», «DAF», «Renault» и «Volvo».

Для ликвидации последствий трагической аварии от ведомства привлекались пять человек.

В Пензенской области с 17.00 вторника, 30 января, для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) введен режим повышенной готовности. Основанием для этого стали прогнозируемые неблагоприятные метеорологические явления.

В ночь на 31 января на регион обрушился сильный снегопад. В связи с этим дорожная обстановка резко осложнилась.