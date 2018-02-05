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Под Пензой водитель «BMW X5» погиб в ДТП с самосвалом

13:21 | 05.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Мужчина 1991 года рождения, управлявший кроссовером «BMW X5», погиб в результате ДТП с участием самосвала «КамАЗ-45142» на федеральной трассе М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

Под Пензой водитель «BMW X5» погиб в ДТП с самосвалом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в воскресенье, 4 февраля, на 711 км автодороги произошло столкновение автомобилей «BMW X5» и «КамАЗ-45142». Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка «BMW» – женщина 1990 года рождения была госпитализирована», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что за рулем самосвала находился мужчина 1961 года рождения.

По факту трагического ДТП организована проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
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