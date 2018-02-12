В Пензенской области ищут 14-летнюю девушку, пропавшую несколько дней назад Происшествия

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции принимают меры по установлению местонахождения 14-летней девушки, проживающей в поселке Полевом Бессоновского района Пензенской области, которая ушла из дома в минувшую пятницу, 9 февраля, и до настоящего времени не вернулась.

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«Приметы пропавшей: на вид 14–15 лет, рост 145–150 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы прямые до плеч. Была одета в сине-бирюзовую болоньевую спортивную куртку, синие джинсы, на голове была темно-коричневая шапка, на ногах — синие зимние кроссовки с белой подошвой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что девушка имела при себе бирюзовую сумку.