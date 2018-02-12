В Пензе проверят информацию о травмировании школьника, на которого упала парта Происшествия

Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о травмировании 11-летнего учащегося пензенской школы №61, на которого во время игры в классе упала парта, из-за чего мальчик получил перелом двух пальцев на руке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, предстоит установить, действительно ли классный руководитель ребенка, узнав о случившемся, не вызвала скорую помощь, не проинформировала о произошедшем родителей и отправила ученика домой.

«Мальчик в тот же день был госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова из дома», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе проверки следователю предстоит установить обстоятельства получения телесных повреждений школьником и дать правовую оценку действиям или бездействию работников образовательной организации.