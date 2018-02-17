Под Пензой автобус загорелся после столкновения с легковушкой, погиб человек Происшествия

Пенза, 17 февраля 2018. PenzaNews. Один человек погиб, еще четверо пострадали при столкновении рейсового автобуса и автомобиля «Lada Priora», произошедшего в Бессоновском районе Пензенской области вечером в субботу, 17 февраля.

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«По предварительным данным, в 18.00 на 6 км автодороги «Чемодановка — Васильевка» Бессоновского района произошло столкновение автомобиля «Lada Priora» под управлением мужчины 1963 года рождения и рейсового автобуса «ПАЗ-32053», за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения, после чего произошло возгорание автобуса», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погиб водитель легковой машины.

«Четверо пассажиров автобуса обратились за помощью в медицинское учреждение», — добавили в отделе пропаганды.

По факту случившегося организована проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.