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По факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Козловке организована проверка

16:03 | 24.02.2018 | Происшествия

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели владельца дома 1979 года рождения и женщины 1983 года рождения в результате пожара в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области в субботу, 24 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Козловке организована проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе осмотра места происшествия в сгоревшем доме на улице Ленина в селе Козловка в одной комнате обнаружены два тела со следами термического воздействия», — пояснила она.

По словам Татьяны Махницкой, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что дом отапливался несколькими электрическими приборами.

«Следователем будут установлены обстоятельства смерти двух лиц, причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.
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