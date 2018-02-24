По факту гибели мужчины и женщины при пожаре в Козловке организована проверка Происшествия

Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели владельца дома 1979 года рождения и женщины 1983 года рождения в результате пожара в селе Козловка Лопатинского района Пензенской области в субботу, 24 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе осмотра места происшествия в сгоревшем доме на улице Ленина в селе Козловка в одной комнате обнаружены два тела со следами термического воздействия», — пояснила она.

По словам Татьяны Махницкой, в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что дом отапливался несколькими электрическими приборами.

«Следователем будут установлены обстоятельства смерти двух лиц, причины возникновения пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседница агентства.