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Подросток попал в больницу Пензы после выстрела

17:09 | 02.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 2 марта 2018. PenzaNews. Проверка организована по факту госпитализации в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова 15-летнего юноши из Кондоля после опасной забавы в кругу друзей.

Подросток попал в больницу Пензы после выстрела

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 24 февраля около одного из домов на улице Гагарина в Кондоле подросток осуществил выстрел из самодельного поджига, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, уточнив, что один из фрагментов заряда отлетел несовершеннолетнему в область левого надбровья.

Она добавила, что в этот момент подросток находился в компании сверстников — двух девушек и одного молодого человека, которые сразу же обратились за помощью к родителям.

«Ввиду тяжести состояния пострадавшего проведение с ним проверочных мероприятий в настоящее время невозможно», — уточнила Татьяна Махницкая.

Представитель следственного управления отметила, что ранее юноша не попадал в поле зрения органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Следователями будут детально проверены обстоятельства получения травмы, а также изготовления данного самодельного устройства», — сказала она.
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