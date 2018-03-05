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В ДТП в Спасском районе пострадали двое сотрудников ДПС

09:04 | 05.03.2018 | Происшествия

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Спасск, 5 марта 2018. PenzaNews. Двое сотрудников ДПС пострадали в результате ДТП на трассе в селе Кошелевка Спасского района Пензенской области в минувшее воскресенье, 4 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ДТП в Спасском районе пострадали двое сотрудников ДПС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Водитель автомобиля «Ford Focus» – мужчина 1988 года рождения не учел погодные условия, не справился с управлением и совершил наезд на патрульную машину ДПС «ВАЗ-2114» с включенными проблесковыми маячками, которая была припаркована на обочине. От удара произошло смещение, в результате которого «ВАЗ-2114» наехал на двух инспекторов ДПС, оформлявших другое дорожно-транспортное происшествие», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что оба сотрудника полиции получили телесные повреждения и были госпитализированы.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в пресс-службе.
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