В Пензе за 10 дней трое малолетних детей попали в больницы с серьезными ожогами Происшествия

Пенза, 7 марта 2018. PenzaNews. По меньшей мере трое малолетних детей за последние 10 дней получили в Пензе серьезные ожоги, после которых им потребовалась помощь врачей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Так, ребенок, которому еще не исполнилось двух лет, сидел за обеденным столом и опрокинул на себя бокал с горячим чаем. Он получил ожоги лица и живота I и II степеней и сейчас находится под наблюдением медиков», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в другом случае мать уложила рядом с собой шестимесячного ребенка, который во сне прижался к батарее, получил ожог живота и в настоящее время находится в больнице.

«Еще один случай произошел на днях — ребенок подошел к плите и опрокинул на себя кастрюлю с горячим бульоном, получив обширные ожоги лица, спины и рук. Сейчас он проходит лечение в специализированном центре в Нижнем Новгороде», — добавили в УМВД.

В управлении сказали, что по каждому факту получения ребенком телесных повреждений, сообщения о которых поступают из медицинских учреждений, инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних городского УМВД РФ Лариса Каширова отметила, что большинство подобных несчастных случаев происходят с детьми в возрасте до 3–5 лет, при этом основной причиной травм является оставление их без присмотра в местах, где находятся опасные предметы.