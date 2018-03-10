В Пензе задержан нетрезвый мужчина, напугавший работниц салона красоты Происшествия

Пенза, 10 марта 2018. PenzaNews. 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в салон красоты на улице Карпинского в Пензе вечером в минувшую пятницу, 9 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

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«Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны приняли меры по пресечению его противоправных действий и задержали хулигана. Как пояснили сотрудники салона, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, пытался проникнуть в помещение, а чтобы не пустить его, женщины закрыли дверь и позвонили в полицию», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что бойцы Росгвардии передали злоумышленника полицейским для дальнейшего разбирательства.