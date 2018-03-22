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Под Пензой «Lada Granta» врезалась в фуру и загорелась, погибли три человека

21:16 | 22.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 22 марта 2018. PenzaNews. Три человека погибли в результате ДТП с участием легковой машины «Lada Granta» и фуры «Scania», произошедшего на 178 км федеральной трассы «Тамбов — Пенза» вечером в четверг, 22 марта.

Под Пензой «Lada Granta» врезалась в фуру и загорелась, погибли три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в 19.10 произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля «Lada Granta» под управлением мужчины 1984 года рождения и автомашины «Scania», за рулем которой находился водитель 1974 года рождения. Впоследствии произошло возгорание легкового автомобиля», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель и двое пассажиров отечественной машины скончались до приезда скорой помощи.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — сказали в отделе пропаганды.
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