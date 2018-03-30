В Пензе в подъезде дома умер 13-летний подросток Происшествия

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 13-летнего подростка, тело которого было обнаружено в подъезде одного из многоквартирных домов на проспекте Победы в Пензе в минувший четверг, 29 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе осмотра зафиксировано отсутствие на теле мальчика каких-либо повреждений. В подъезде изъяты газовые баллончики», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в этом доме юноша находился вместе со своими приятелями.

«Увидев, что ему стало плохо, сверстники вызвали скорую помощь, однако прибывшие медработники констатировали смерть несовершеннолетнего», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели подростка.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнила она.