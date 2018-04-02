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По факту смерти 16-летнего юноши в Колышлее организована проверка

17:14 | 02.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 16-летнего подростка в рабочем поселке Колышлей Пензенской области.

По факту смерти 16-летнего юноши в Колышлее организована проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 31 марта несовершеннолетний 2001 года рождения находился в компании своих друзей в Колышлее. В автомашине в присутствии приятелей он вдыхал газ из газового баллончика, в результате чего ему стало плохо. Молодые люди, увидев, что несовершеннолетний не приходит в себя, доставили его в колышлейскую районную больницу. Медицинские работники констатировали смерть подростка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что молодые люди выбросили газовый баллончик из автомобиля по пути в больницу — в ходе осмотра места происшествия он был изъят следователем.

«По предварительной информации, подросток на каком-либо учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоял», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
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