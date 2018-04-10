В Сердобске нашли мертвого младенца, которого молодая мать выбросила после родов Происшествия

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения женщиной тела новорожденной девочки вблизи мусорных контейнеров в одном из дворов города Сердобска Пензенской области во вторник, 9 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По предварительной информации, данную девочку родила жительница Сердобска 2000 года рождения в январе 2018 года. О родах медицинскому учреждению и правоохранительным органам стало известно лишь через несколько дней после рождения ребенка. Девушка пояснила, что родители не знали о ее беременности, на учет в женскую консультацию она не вставала. С ее слов, она родила в домашних условиях, при этом новорожденная признаков жизни не подавала, в связи с чем мать выбросила тело ребенка в мусорный контейнер около дома», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе проверки в феврале текущего года найти тело младенца ни в мусорном контейнере, ни на городской свалке не представилось возможным.

«В настоящее время с целью установления причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. От предполагаемой матери получен биологический материал для проведения судебной генетической экспертизы», — пояснила Татьяна Махницкая.