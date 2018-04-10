Состояние госпитализированных в Колышлее школьников оценивается как удовлетворительное
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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Состояние шестерых учащихся школы №2 рабочего поселка Колышлей Пензенской области, которые были экстренно госпитализированы с отравлением, оценивается как удовлетворительное. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
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В ведомстве пояснили, что сразу после получения информации об ухудшении состояния здоровья учащихся данного учреждения в Колышлей незамедлительно выехали замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, главный внештатный токсиколог региона Римма Кувакова и главный внештатный педиатр области Ольга Смирнова.
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«Шесть госпитализированных школьников были осмотрены внештатными специалистами. Римма Кувакова оценила состояние детей как удовлетворительное. Медицинская помощь оказана в полном объеме. Дети оставлены в колышлейской районной больнице под наблюдением», — сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что сформированы медицинские бригады, которые до конца дня осмотрят на дому других 214 учеников школы.
Информация об ухудшении состояния здоровья учеников школы №2 рабочего поселка Колышлей Пензенской области поступила в прокуратуру в 10.40 вторника, 10 апреля. Была организована эвакуация детей из учреждения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.