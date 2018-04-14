В Пензе из грузовика на дорогу высыпался хлеб Происшествия

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Не менее десяти буханок хлеба оказалось разбросано по дороге в результате инцидента, произошедшего на проспекте Строителей в Пензе в субботу, 14 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, во время движения по кольцу в районе торгового центра «Олимп» у хлебовоза распахнулась дверца фургона, и хлеб посыпался на проезжую часть, однако водитель «ГАЗели» заметил неладное лишь через несколько сотен метров, причем исключительно благодаря неравнодушным автомобилистам, проезжавшим мимо.

Некоторые из них сигналили мужчине, находившимся за рулем хлебовоза, другие пытались жестами обратить его внимание. Их усилия дали положительный результат лишь на ближайшем светофоре. Мужчина, закрыв дверцу, прибавил ходу, чтобы поскорее вернуться обратно. Для этого ему пришлось развернуться на следующем кольце.

Доехав до того места, где на пыльном асфальте валялся хлеб, водитель остановил машину на второй полосе и начал собирать товар.

При этом он брал буханки, которые были без какой-либо упаковки, руками в хозяйственных матерчатых перчатках, прижимая некоторые из них к себе.

Затем водитель помещал их на поддоны внутри фургона — туда же, где находился хороший хлеб.

Мужчина старался действовать быстро, однако не остался незамеченным — за это время мимо проехали десятки автомашин, водители которых с интересом наблюдали за происходящим.

Когда почти весь хлеб был собран, «ГАЗель» уехала прочь. О случившемся напоминала лишь одна раздавленная буханка, которая так и осталась лежать на асфальте.

Попадет ли на прилавки хлеб, побывавший на дороге, неизвестно.