В Пензенской области машина без водителя убила человека Происшествия

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Мужчина 1961 года рождения погиб в результате трагического ДТП, произошедшего в селе Вадинск Пензенской области в минувший четверг, 19 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 14.05 в селе Вадинск возле пруда произошло самопроизвольное движение автомобиля «УАЗ» без водителя, который произвел наезд на мужчину, находившегося неподалеку. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что по факту случившегося организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.