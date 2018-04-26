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В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб с дорожными знаками

15:26 | 26.04.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Автомобиль «Lada Kalina» въехал в столб с дорожными знаками на улице Калинина в Пензе в районе пересечения с улицей Красная горка — напротив магазина «Южный».

В Пензе «Lada Kalina» врезалась в столб с дорожными знаками

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

У машины оказался смят капот, поврежден бампер, помят госномер.

Движение вблизи места ДТП не затруднено, так как большая часть автомобиля находится на тротуаре.

При этом транспортное средство располагается на противоположной стороне дороги с двусторонним движением. По какой причине водитель совершил такой маневр, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, по предварительным данным, мужчина 1977 года рождения допустил наезд на препятствие в 12.45.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

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