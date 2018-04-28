EN
17:51:31 Суббота, 28 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Спасске выясняют причины пожара, при котором погиб мужчина

12:34 | 28.04.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1960 года рождения в результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Малиновка в Спасске Пензенской области в минувшую пятницу, 27 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Спасске выясняют причины пожара, при котором погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о том, что огонь охватил жилой дом, поступил от соседей.

«После ликвидации возгорания в террасе было обнаружено тело хозяина дома», — добавила собеседница агентства, уточнив при этом, что, по имеющей информации, 58-летний мужчина проживал один и периодически злоупотреблял спиртным.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения», — отметила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Загрузка...
Читайте также
Лучшей работой конкурса в честь 100-летия со дня рождения Рамеева признан макет марки Предложено изменить границы Пензы, Пензенского района и Мичуринского сельсовета
Пензенская библиотека предложила помощь в поиске данных о погибших и пропавших воинах Житель Пензы спустил чужие деньги на игровые автоматы и долги
К 13 годам колонии приговорен житель Сосновоборска, зарубивший гостя топором В Пензе около 40 человек получили государственные и региональные награды
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама