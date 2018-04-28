В Спасске выясняют причины пожара, при котором погиб мужчина Происшествия

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1960 года рождения в результате пожара, произошедшего в деревянном доме на улице Малиновка в Спасске Пензенской области в минувшую пятницу, 27 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о том, что огонь охватил жилой дом, поступил от соседей.

«После ликвидации возгорания в террасе было обнаружено тело хозяина дома», — добавила собеседница агентства, уточнив при этом, что, по имеющей информации, 58-летний мужчина проживал один и периодически злоупотреблял спиртным.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения», — отметила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются.