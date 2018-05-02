В Пензе горит складское помещение на улице Баумана Происшествия

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Пожарные тушат возгорание, которое произошло в складском помещении на улице Баумана в Пензе в среду, 2 мая.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного после 13.00.

«На месте работают представители всех городских пожарных частей», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пожару присвоен второй уровень сложности.

Причина случившегося, а также точная площадь возгорания в настоящее время устанавливаются.

По имеющейся информации, пожар произошел на территории завода «Пензмаш».

Специалистам предстоит выяснить, кому принадлежит складское помещение.