В Пензе горит складское помещение на улице Баумана
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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Пожарные тушат возгорание, которое произошло в складском помещении на улице Баумана в Пензе в среду, 2 мая.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного после 13.00.
«На месте работают представители всех городских пожарных частей», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что пожару присвоен второй уровень сложности.
Причина случившегося, а также точная площадь возгорания в настоящее время устанавливаются.
По имеющейся информации, пожар произошел на территории завода «Пензмаш».
Специалистам предстоит выяснить, кому принадлежит складское помещение.