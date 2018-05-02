EN
17:43:52 Среда, 2 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе горит складское помещение на улице Баумана

15:05 | 02.05.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Пожарные тушат возгорание, которое произошло в складском помещении на улице Баумана в Пензе в среду, 2 мая.

В Пензе горит складское помещение на улице Баумана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного после 13.00.

«На месте работают представители всех городских пожарных частей», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пожару присвоен второй уровень сложности.

Причина случившегося, а также точная площадь возгорания в настоящее время устанавливаются.

По имеющейся информации, пожар произошел на территории завода «Пензмаш».

Специалистам предстоит выяснить, кому принадлежит складское помещение.

Загрузка...
Читайте также
Сергей Падалкин назвал Ивана Белозерцева слабым губернатором На улице Кураева в Пензе мужчина получил удар ножом в грудь
Иван Белозерцев занял 40 место в рейтинге губернаторов Пенсионерка из Белинского района перевела деньги незнакомцу, пытаясь продать ульи
Годовой доход депутата Алексея Шуварина составил около 366 тыс. рублей В центре Пензы потушен условный пожар в гостинице
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама