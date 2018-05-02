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В Пензе на улице Урицкого провалился асфальт

18:39 | 02.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Асфальт провалился на проезжей части на улице Урицкого в Пензе в среду, 2 мая.

В Пензе на улице Урицкого провалился асфальт

Фото: Penza-gorod.ru

Как пояснил начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Михайлов, подземные воды размыли грунт, из-за чего произошел обвал канализационного коллектора.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который после случившегося выехал на место, призвал специалистов ООО «Горводоканал», ЗАО «Пензенская горэлектросеть» и МУП «Пензадормост» объединить усилия, чтобы оперативно ликвидировать последствия аварийной ситуации и привести дорогу в нормативное состояние.

Также он распорядился огородить эту территорию.

«Важно обеспечить безопасность участников дорожного движения», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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