В Пензенской области в праздники зафиксировано 85 случаев возгорания травы и мусора Происшествия

Пенза, 3 мая 2018. PenzaNews. 85 случаев возгорания сухой травы и мусора зарегистрировано в Пензенской области за прошедшие выходные дни — с 29 апреля по 2 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

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«В основном все возгорания произошли по причине халатности людей: курильщики не затушили сигарету или нерадивые граждане, убирая мусор и сорную растительность, сжигали их, не соблюдая основные правила пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с учетом погодных условий сотрудники МЧС активизировали проведение профилактических мероприятий.

«Во всех районах города и области выполнено более 130 профилактических рейдов, на информационных стендах размещена наглядная агитация с разъяснением требований пожарной безопасности», — сказали в управлении.