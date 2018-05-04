У здания мэрии Пензы с корнем вырвали цепной барьер Происшествия

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Цепной барьер, препятствующий проезду посторонних лиц на территорию, прилегающую к зданию администрации Пензы, оказался вырван неизвестными из земли.

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В пятницу, 4 мая, посетители мэрии и гордумы, а также случайные прохожие наблюдали следующую картину: два столбика были выдернуты с корнем. Один из них лежал прямо на асфальте, второй — на бордюре.

Они так и остались соединены цепью. При этом поблизости была разбросана земля.

На месте в обстоятельствах случившегося разбирались сотрудники ДПС.

Спустя некоторое время конструкция была возвращена на прежнее место, а грязь — сметена с асфальта, но первоначальный вид барьеру вернуть не удалось.

В пресс-службе администрации Пензы отказались прокомментировать ИА «PenzaNews» произошедшее, перенаправив за разъяснениями в Госавтоинспекцию.

Вместе с тем в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону пояснили, что могут предоставить информацию об этом инциденте только после получения официального редакционного запроса.