В Пензе восстановили картину гибели мужчины, упавшего с 6 этажа Происшествия

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Следователи восстановили картину происшествия на улице Минской в Пензе, где 2 мая мужчина 1986 года рождения упал с шестого этажа.

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«По данным следствия, днем подозреваемый 1989 года рождения находился в гостях у своего знакомого. Через некоторое время к ним присоединились еще один приятель и сосед. В процессе совместного распития спиртного между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт. Из-за чего именно, злоумышленник в ходе допроса уточнить затруднился, так как он этого не помнит. Мужчины оскорбляли друг друга нецензурными выражениями. Решив успокоить потерпевшего, сидевшего на подоконнике застекленного балкона, подозреваемый подошел к нему и нанес удар кулаком по лицу. Последний, потеряв равновесие, упал вниз с высоты шестого этажа», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что 31-летний мужчина скончался вечером того же дня в больнице.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения жителю Пензы и избрании ему меры пресечения. Следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.