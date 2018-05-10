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Под Пензой пытались передать телефоны осужденному в пачках из-под стирального порошка

14:35 | 10.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники отдела безопасности колонии-поселения №12, расположенной в поселке Сосновка Бессоновского района Пензенской области, пресекли попытку доставить в учреждение крупную партию сотовых телефонов.

Под Пензой пытались передать телефоны осужденному в пачках из-под стирального порошка

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по региону, 14 аппаратов были обнаружены в трех из четырех коробок из-под стирального порошка, предназначавшихся для мужчины, осужденного к 2,5 годам лишения свободы за преступление в сфере оборота наркотиков.

«Передача поступила от жителя Пензенской области 1992 года рождения», — добавили в ведомстве, пояснив, что в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», предусматривающей штраф в размере до 5 тыс. рублей.

По факту произошедшего проводится проверка.

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