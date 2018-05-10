В Пензе водитель маршрутки №89 грубо нарушил ПДД Происшествия

Пенза, 10 мая 2018. PenzaNews. Водитель маршрутного такси №89 с госномером Р723НТ 58RUS грубо нарушил правила дорожного движения на улице Окружной в Пензе, выехав на запрещающий сигнал светофора на перекресток.

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На кадрах, снятых вечером в минувшую среду, 9 мая, видно, что микроавтобус объезжает по полосе, предназначенной для поворота налево, легковой автомобиль, который стоит перед светофором, затем пересекает зону пешеходного перехода, двигаясь в сторону велосипедиста, следовавшего по дороге, и останавливается.

Через несколько секунд дверь маршрутки открывается, и из нее выходит женщина с тележкой, которая удаляется в сторону улицы Воронова.

Спустя еще некоторое время водитель микроавтобуса, не дожидаясь пока включится разрешающий сигнал светофора, а автомобиль, выезжающий с улицы Дизельной, завершит поворот, начинает движение вперед, но вскоре оказывается в хвосте вереницы машин.