В Пензе фрагмент бетонного козырька многоэтажки упал на машину — очевидец Происшествия

Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Фрагмент бетонного козырька многоэтажного дома №2 на улице Одесской в Пензе упал на крышу автомобиля «Toyota Vista». Об этом сообщил очевидец происшествия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На снимке, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что крыша иномарки сильно деформирована.

Кроме того, в результате падения тяжелых кусков бетона разбилось лобовое стекло, оказался поврежден капот.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, информация о происшествии с легковой машиной в Госавтоинспекцию не поступала.

Согласно данным ГИС ЖКХ, дом №2 на улице Одесской в Пензе введен в эксплуатацию в 1976 году. Общий износ здания составляет 10%. Управляющей организацией является ООО «УК «Квартал».