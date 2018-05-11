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В Пензе фрагмент бетонного козырька многоэтажки упал на машину — очевидец

15:39 | 11.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2018. PenzaNews. Фрагмент бетонного козырька многоэтажного дома №2 на улице Одесской в Пензе упал на крышу автомобиля «Toyota Vista». Об этом сообщил очевидец происшествия.

В Пензе фрагмент бетонного козырька многоэтажки упал на машину — очевидец. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На снимке, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», видно, что крыша иномарки сильно деформирована.

Кроме того, в результате падения тяжелых кусков бетона разбилось лобовое стекло, оказался поврежден капот.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, информация о происшествии с легковой машиной в Госавтоинспекцию не поступала.

Согласно данным ГИС ЖКХ, дом №2 на улице Одесской в Пензе введен в эксплуатацию в 1976 году. Общий износ здания составляет 10%. Управляющей организацией является ООО «УК «Квартал».

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