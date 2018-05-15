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В Пензе следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке

20:55 | 15.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования ребенка на детской площадке, расположенной на улице Антонова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительной информации, 15 мая мальчик 2008 года рождения был доставлен с переломом пальца правой руки в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа.

«Устанавливаются обстоятельства, при которых малолетним получены телесные повреждения, и организация, ответственная за надлежащее техническое состояние детской площадки и безопасную эксплуатацию игровых форм», — пояснила Татьяна Махницкая.

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