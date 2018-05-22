В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины от удара током Происшествия

Белинский, 22 мая 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1998 года рождения от удара током в селе Среднеречье Белинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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«По предварительным данным, 20 мая в селе Среднеречье рядом со зданием бывшей мельницы на линии электропередач обнаружено тело мужчины, который накануне вечером приехал туда на велосипеде с целью кражи проводов. С собой у него была ножовка по металлу и веревка. Забравшись на столб ЛЭП без специальных средств и обвязав себя веревкой, двумя руками он взялся за провод. В результате удара током высокого напряжения мужчина скончался на месте мгновенно. На его руках обнаружены повреждения в виде оплавления и обугливания кожных покровов», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошен очевидец произошедшего, родственники и знакомые погибшего, запрошен характеризующий материал.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнила Наталия Фомина.