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Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на проспекте Победы в Пензе

15:24 | 26.05.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. ДТП с участием трех автомобилей, в том числе скорой помощи, произошло на проспекте Победы в Пензе в субботу, 26 мая.

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП на проспекте Победы в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По предварительной информации, никто из людей, находившихся в салонах транспортных средств в момент столкновения, не пострадал.

Судя по расположению автомобилей на проезжей части, два из них следовали друг за другом по крайней левой полосе в сторону центра Пензы, а скорая помощь, двигавшаяся в обратном направлении, пыталась на оживленной магистрали через две сплошные линии повернуть налево, где находится дорога, ведущая к зданию роддома.

Были ли включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал у автомобиля скорой помощи, а также другие обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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