В Пензе рабочий получил серьезные ожоги Происшествия

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования электрогазосварщика при проведении работ в микрорайоне Север города Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

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«По версии следствия, утром 23 мая при производстве работ повышенной опасности по ревизии задвижки на напорном коллекторе, расположенном в колодце по улице Аустрина, электрогазосварщику 1985 года рождения [...] были причинены ожоги лица, шеи, правой кисти и нижних конечностей, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

«Проводятся допросы сотрудников организации, устанавливается круг лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сказала Наталия Фомина.