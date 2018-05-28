В Пензе пресекли попытку перебросить в колонию телефоны и таблетки Происшествия

Пенза, 28 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники расположенной в Пензе исправительной колонии №4 пресекли попытку доставить запрещенные предметы в исправительное учреждение.

Фото: 58.fsin.su

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области, двое местных жителей 1987 и 1994 годов рождения в вечернее время, находясь на режимной территории, приготовились перебросить через основное ограждение периметра два свертка, в которых находились пять мобильных телефонов, два зарядных устройства и 100 таблеток «Табекс», но злоумышленники были задержаны.

«По словам пензенца 1987 года, ранее он отбывал наказание в данном учреждении, поэтому согласился на просьбу своего соседа», — сказали в ведомстве, добавив, что к реализации своего замысла мужчина привлек безработного знакомого.

В пресс-службе уточнили, что составленные по факту административного правонарушения материалы направлены мировому судье, виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей с конфискацией запрещенных предметов.