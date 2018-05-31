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Помощь спасателей потребовалась для ликвидации последствий тройного ДТП под Пензой

15:00 | 31.05.2018 | Происшествия

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Мокшан, 31 мая 2018. PenzaNews. «КамАЗ», грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Lada Granta» столкнулись на трассе «Саратов — Нижний Новгород» в Мокшанском районе Пензенской области неподалеку от поворота к поселку Пяша в четверг, 31 мая.

Помощь спасателей потребовалась для ликвидации последствий тройного ДТП под Пензой

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона, выбраться водителям грузовиков помогли очевидцы.

Чтобы вызволить мужчину, управлявшего легковым автомобилем, который оказался зажат в салоне, на место ДТП были вызваны сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Они деблокировали водителя и передали его врачам скорой помощи.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, мужчина 1993 года рождения был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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