Помощь спасателей потребовалась для ликвидации последствий тройного ДТП под Пензой Происшествия

Мокшан, 31 мая 2018. PenzaNews. «КамАЗ», грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Lada Granta» столкнулись на трассе «Саратов — Нижний Новгород» в Мокшанском районе Пензенской области неподалеку от поворота к поселку Пяша в четверг, 31 мая.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона, выбраться водителям грузовиков помогли очевидцы.

Чтобы вызволить мужчину, управлявшего легковым автомобилем, который оказался зажат в салоне, на место ДТП были вызваны сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра. Они деблокировали водителя и передали его врачам скорой помощи.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, мужчина 1993 года рождения был доставлен в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.