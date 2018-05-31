В Лунино молодой мужчина умер от удара током Происшествия

Лунино, 31 мая 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели молодого человека 1999 года рождения от удара током в поселке Лунино Пензенской области.

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«По предварительным данным, в ночь на 30 мая молодой человек с друзьями забрался на второй этаж здания, расположенного по улице Социальной в Лунино, чтобы посмотреть трансформатор. Войдя внутрь, он коснулся устройства, в результате чего получил удар электрическим током и скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

По ее словам, в настоящее время следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.