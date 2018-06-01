В Заречном со строительных лесов упали трое рабочих
Печать
Заречный, 1 июня 2018. PenzaNews. Трое рабочих упали со строительных лесов, которые они устанавливали у здания на улице Моховой в Заречном Пензенской области.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Инцидент произошел в минувший четверг, 31 мая.
По предварительным данным, мужчины сорвались с высоты третьего этажа.
Один из них от медицинской помощи отказался.
38-летний пострадавший госпитализирован в пензенскую городскую клиническую больницу №6 с закрытым переломом костей таза, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
31-летний рабочий направлен в областную больницу на обследование — предварительно у него диагностирован закрытый перелом правой руки и ушиб грудной клетки.
Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает газета «Заречье сегодня».