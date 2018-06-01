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В Заречном со строительных лесов упали трое рабочих

17:21 | 01.06.2018 | Происшествия

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Заречный, 1 июня 2018. PenzaNews. Трое рабочих упали со строительных лесов, которые они устанавливали у здания на улице Моховой в Заречном Пензенской области.

В Заречном со строительных лесов упали трое рабочих

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел в минувший четверг, 31 мая.

По предварительным данным, мужчины сорвались с высоты третьего этажа.

Один из них от медицинской помощи отказался.

38-летний пострадавший госпитализирован в пензенскую городскую клиническую больницу №6 с закрытым переломом костей таза, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

31-летний рабочий направлен в областную больницу на обследование — предварительно у него диагностирован закрытый перелом правой руки и ушиб грудной клетки.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает газета «Заречье сегодня».

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