В Пензе пока не установлена личность женщины, насмерть сбитой на проспекте Строителей Происшествия

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. Личность молодой женщины, которая погибла в результате ДТП на проспекте Строителей в Пензе поздно вечером в минувшую субботу, 2 июня, до настоящего времени не установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Ее приметы: на вид 30 лет, рост 155–160 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч», — уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина была одета в клетчатую разноцветную куртку, темно-синюю кофту, красную майку, черные легинсы с надписью «Adidas», серые кроссовки со вставками и шнурками синего цвета; при себе имела связку ключей.

Предварительно установлено, что примерно в 23.00 субботы, 2 июня, у дома №40 на проспекте Строителей в Пензе водитель автомобиля «Lada Granta» – мужчина 1977 года рождения допустил наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.