Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчин при пожарах в Сердобске и Названовке Происшествия

Пенза, 9 июня 2018. PenzaNews. Доследственные проверки организованы в Пензенской области в связи с гибелью двоих мужчин в результате пожаров в Сердобском и Колышлейском районах ночью в субботу, 9 июня.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, в 0.30 после ликвидации пожара в доме на улице Тимирязева в Сердобске было обнаружено тело мужчины 1957 года рождения.

«Он проживал один. По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте расположения телевизора», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в 2.30 в селе Названовка Колышлейского района после ликвидации открытого огня в доме обнаружено тело мужчины 1976 года рождения.

«Он также проживал один. Предварительная причина пожара — неосторожное курение», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ.