На место взрыва в четырехэтажном доме прибыл вице-мэр Пензы Происшествия

Пенза, 10 июня 2018. PenzaNews. Вице-мэр Юрий Ильин и глава администрации Октябрьского района Пензы Евгений Гусейнов прибыли к дому №27 на улице Крупской в Пензе, где произошел взрыв газа.

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В квартирах, находящихся рядом с эпицентром взрыва, выбило стекла. Огня не наблюдается. По предварительным данным, несущие конструкции серьезно не повреждены.

На месте работают сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Территория здания оцеплена.

Пострадавший госпитализирован, однако на месте дежурит еще один экипаж скорой помощи.

Жильцов по одному пропускают в дом, чтобы забрать документы и ценные вещи. У всех выясняют информацию о возможности разместиться в другом месте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», взрыв газа произошел на третьем этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома №27 на улице Крупской в Пензе около 19.55 воскресенья, 10 июня.

По предварительным данным, пострадавших среди жильцов дома нет. Сотрудник газовой службы, которого жители вызвали из-за запаха газа, госпитализирован.