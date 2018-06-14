Возможной причиной смертельного пожара под Пензой названо курение Происшествия

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Пожар в доме на улице Садовой в селе Поперечное Пензенского района Пензенской области, в результате которого погиб мужчина, по предварительным данным, произошел в результате неосторожного курения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Около 23.00 11 июня в доме по улице Садовой в селе Поперечное произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Он проживал один, периодически злоупотреблял спиртным, нигде не работал», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, организовано проведение доследственной проверки, в результате которой устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и гибели мужчины.