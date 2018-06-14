EN
17:33:58 Четверг, 14 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Возможной причиной смертельного пожара под Пензой названо курение

11:26 | 14.06.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 14 июня 2018. PenzaNews. Пожар в доме на улице Садовой в селе Поперечное Пензенского района Пензенской области, в результате которого погиб мужчина, по предварительным данным, произошел в результате неосторожного курения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Возможной причиной смертельного пожара под Пензой названо курение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Около 23.00 11 июня в доме по улице Садовой в селе Поперечное произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой части дома обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Он проживал один, периодически злоупотреблял спиртным, нигде не работал», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, организовано проведение доследственной проверки, в результате которой устанавливаются обстоятельства возникновения пожара и гибели мужчины.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе подвели итоги континентального турнира по футболу АССК России Иван Белозерцев выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина
Жителей Лопатино ждет плановое отключение газа «Дамате» запустила учебный портал
Мэр Пензы обсудил с тренерами «Зенита» будущее клуба В Пензе вынесен приговор водителю автомобиля «Mercedes-Benz», сбившему пенсионерку
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама