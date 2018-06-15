Задержаны все трое украинцев, сбежавших из колонии-поселения под Пензой Происшествия

Пенза, 15 июня 2018. PenzaNews. Трое молодых граждан Украины, сбежавших из колонии-поселения №12 в селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области, задержаны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

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«Сотрудники УФСИН России при тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД РФ 15 июня в лесном массиве Городищенского района Пензенской области задержали двоих осужденных, братьев-близнецов, которые совершили побег из КП №12 в вечернее время 9 июня», — пояснили в ведомсве.

В пресс-службе добавили, что третий мужчина задержан 12 июня в лесном массиве Городищенского района.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 июня около 21.00 администрацией колонии-поселения №12 в Сосновке был обнаружен побег троих осужденных.

С места отбывания наказания в виде лишения свободы за совершение краж скрылись трое граждан Украины, уроженцы Луганской области, 1994 и 1995 годов рождения. Двое из них являются братьями-близнецами.