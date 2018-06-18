В Заречном мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже Происшествия

Заречный, 18 июня 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования малолетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры, расположенной на втором этаже одного из многоквартирных домов на улице Зеленой в Заречном Пензенской области.

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«По предварительной информации, днем 17 июня мальчик 2016 года рождения облокотился на москитную сетку на окне, в результате чего упал с высоты второго этажа. В тот же день ребенок был доставлен в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что мальчику поставлен предварительный диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма», угрозы его жизни нет.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, при которых малолетним получены телесные повреждения», — сказала собеседница агентства.