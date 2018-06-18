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В Заречном мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже

12:47 | 18.06.2018 | Происшествия

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Заречный, 18 июня 2018. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования малолетнего мальчика, выпавшего из окна квартиры, расположенной на втором этаже одного из многоквартирных домов на улице Зеленой в Заречном Пензенской области.

В Заречном мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительной информации, днем 17 июня мальчик 2016 года рождения облокотился на москитную сетку на окне, в результате чего упал с высоты второго этажа. В тот же день ребенок был доставлен в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что мальчику поставлен предварительный диагноз «Закрытая черепно-мозговая травма», угрозы его жизни нет.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, при которых малолетним получены телесные повреждения», — сказала собеседница агентства.

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