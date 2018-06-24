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После ДТП под Пензой загорелась машина — МЧС

13:17 | 24.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 24 июня 2018. PenzaNews. Возгорание микроавтобуса «ГАЗ» произошло после столкновения с легковым автомобилем «Volvo» на 474 км автодороги Р158 «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

После ДТП под Пензой загорелась машина — МЧС

Фото: 58.mchs.gov.ru

По данным ведомства, сигнал о ДТП поступил в 10.27 воскресенья, 24 июня.

Для ликвидации последствий случившегося от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались пять человек и две единицы техники.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в результате происшествия пострадали несколько человек — травмы различной степени тяжести получили люди, находившиеся в обоих транспортных средствах.

Число тех, кому потребовалась помощь врачей, уточняется.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Пока в Госавтоинспекции ДТП никак не прокомментировали.

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