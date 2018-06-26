В ДТП под Пензой погибли четыре человека, еще пятеро пострадали Происшествия

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате столкновения семи автомобилей на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области во вторник, 26 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: 58.mchs.gov.ru

По данным агентства, дорогу не поделили два грузовых и пять легковых автомобилей.

По предварительной информации, детей среди погибших нет.

В Госавтоинспекции Пензенской области трагическую аварию не комментируют.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», семь транспортных средств столкнулись на 565 км федеральной автодороги М5 «Урал» неподалеку от села Подгорного в Мокшанском районе Пензенской области около 8.30 во вторник, 26 июня.

На место были направлены сотрудники экстренных служб.