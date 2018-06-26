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Сильный ветер повалил несколько деревьев в пензенском лагере «Белка»

12:36 | 26.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Несколько сосен упало на территории пензенского детского оздоровительного лагеря «Белка» на Светлой поляне накануне вечером во время дождя, сопровождавшегося сильным ветром.

Сильный ветер повалил несколько деревьев в пензенском лагере «Белка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый вице-мэр Пензы Сергей Волков, который временно исполняет обязанности главы горадминистрации, поручил представителям МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» оказать помощь в расчистке территории.

«Несмотря на то, что лагерь «Белка» не муниципальный, мы должны помочь собственнику привести территорию оздоровительного учреждения в порядок», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.

Детский оздоровительный лагерь «Белка» входит в структуру АО «Сельская здравница», контрольный пакет акций которого принадлежит Пензенской области.

Организацию возглавляет Александр Плющ.

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