Сильный ветер повалил несколько деревьев в пензенском лагере «Белка» Происшествия

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Несколько сосен упало на территории пензенского детского оздоровительного лагеря «Белка» на Светлой поляне накануне вечером во время дождя, сопровождавшегося сильным ветром.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первый вице-мэр Пензы Сергей Волков, который временно исполняет обязанности главы горадминистрации, поручил представителям МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» оказать помощь в расчистке территории.

«Несмотря на то, что лагерь «Белка» не муниципальный, мы должны помочь собственнику привести территорию оздоровительного учреждения в порядок», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.

Детский оздоровительный лагерь «Белка» входит в структуру АО «Сельская здравница», контрольный пакет акций которого принадлежит Пензенской области.

Организацию возглавляет Александр Плющ.