В Кузнецком районе пропал 77-летий Рифат Кирасиров с потерей памяти Происшествия

Кузнецк, 28 июня 2018. PenzaNews. Полиция разыскивает без вести пропавшего 77-летнего жителя Средней Елюзани Рифата Кирасирова, который вечером 25 июня ушел с базы отдыха в селе Старый Кряжим Кузнецкого района Пензенской области в лесной массив и не вернулся.

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«На вид ему 80 лет, рост 170 см, среднее телосложение, короткие темные волосы с проседью, глаза темные с синим оттенком. Пожилой мужчина был одет в серые спортивные брюки, такого же цвета футболку в черную полоску и тюбетейку. Страдает потерей памяти», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что у пенсионера есть особая примета: на левой руке отсутствует фаланга большого пальца.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам отдела МВД России по Кузнецкому району: +7 (84157) 3-38-45 или 3-39-92», — добавили в управлении.